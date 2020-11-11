10 советских фильмов о Великой Отечественной Войне, которые нужно показать своим детям

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Есть фильмы, которые не оставят равнодушными никого, даже избалованных спецэффектами современных подростков. А всё потому, что в них настоящая история страны и народа, настоящая любовь, трагедия и то щемящее, о чём очень трудно сказать словами. В нашем обзоре Есть фильмы, которые не оставят равнодушными никого, даже избалованных спецэффектами современных подростков. А всё потому, что в них настоящая история страны и народа, настоящая любовь, трагедия и то щемящее, о чём очень трудно сказать словами. В нашем обзоре 10-ка советских фильмов о Великой Отечественной Войне , которые обязательно стоит показать своим взрослеющим детям.

1. «Летят журавли», 1957 год, режиссёр Михаила Калатозов.





Афиша к премьере фильма Летят журавли.







Летят журавли. Кадры из фильма.







Летят журавли. Кадры из фильма.







Летят журавли. Кадры из фильма.



2. «Молодая гвардия», 1948 год, режиссёр Сергей Герасимов.





Премьерная афиша к фильму Молодая гвардия.







Кадры из фильма Молодая гвардия.







Кадры из фильма Молодая гвардия.



3. «А зори здесь тихие...», 1972 год, режиссёр Станистав Ростоцкий.





А зори здесь тихие. Кадры из фильма.







А зори здесь тихие. Кадры из фильма.







А зори здесь тихие. Кадры из фильма.



4. «Аты-баты шли солдаты...», 1977 год, режиссёр Леонид Быков.





Премьерная афиша фильма Аты-баты шли солдаты.







Аты-баты шли солдаты. Кадры из фильма.







Аты-баты шли солдаты. Кадры из фильма.



5. «В бой идут одни «старики», 1973 год, режиссёр Леонид Быков.





Премьерная афиша фильма В бой идут одни старики.







В бой идут одни старики. Кадры из фильма.







В бой идут одни старики. Кадры из фильма.







В бой идут одни старики. Кадры из фильма.



6. «Отец солдата», 1973 год, режиссёр Резо Чхеидзе.





Афиша фильм Отец солдата.







Отец солдата. Кадры из фильма.







Отец солдата. Кадры из фильма.







Отец солдата. Кадры из фильма.



7. «Они сражались за Родину», 1975 года, режиссёр Сергей Бондарчук





Премьерная афиша фильма Они сражались за Родину.







Звёздный актёрский состав фильма.







Юрий Никулин в фильме Они сражались за Родину.



8. «Судьба человека», 1975 года, режиссёр Сергей Бондарчук





Премьерная афиша фильма Судьба человека.







Кадры из фильма Судьба человека.







Кадры из фильма Судьба человека.



9. «Иваново детство», 1962 года, режиссёр Андрей Тарковский





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Иваново детство. Кадры из фильма.







Иваново детство. Кадры из фильма.







Иваново детство. Кадры из фильма.



10. «Иди и смотри», 1985 года, режиссёр Элен Климов





Постер к фильму Иди и смотри.







Кадры из фильма Иди и смотри.







Кадры из фильма Иди и смотри.







Кадры из фильма Иди и смотри.

