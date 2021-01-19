4 развода, потеря ребёнка, шизофрения и другие перепетии судьбы звёзды 1940-х Вероники Лейк

1. Трагедия

Вероника Лейк. \ Фото: lisawallerrogers.com.

2. Прах в магазине

Сногсшибательная Вероника, Калифорния, примерно 1942 год. \ Фото: pinterest.com.

3. Шизофрения

На этой фотографии из журнала Life кинозвезда Вероника Лейк демонстрирует то, насколько опасны распущенные волос для женщин, работающих на фабрике. \ Фото: rarehistoricalphotos.com.

4. Скверный характер

Кадр из фильма Час перед рассветом. \ Фото: pinterest.dk.

5. Паранойя и алкоголизм

Ей казалось, что за ней следит ФБР. \ Фото: thefamouspeople.com.

6. Её уникальная прическа была модой 40-х годов

Вероника Лейк в фильме Я женился на ведьме, 1942 год. \ Фото: vanityfair.com.

7. На её похоронах практически не было людей

Вероника Лейк и Фредрик Марч. \ Фото: amazon.com.

8. Первая роль

Постер к фильму Мне нужны крылья. \ Фото: filmpro.ru.

9. Внезапный успех

Кадр из фильма Оружие для найма. \ Фото: rudighedini.wordpress.com.

10. Талант или внешность?

Икона голливудского стиля. \ Фото: livejournal.com.

11. Взлёт и падение

Женщина, от которой во время Второй Мировой шалели сотни тысяч американских солдат. \ Фото: pinterest.com.

12. Трудное детствоhttp://vs-t.ru/4-razvoda-poterya-rebyonka-shizofreniya-i-drugie-perepetii-sudby-zvyozdy-1940-x-veroniki-lejk

Констанс Фрэнсис Мэри Окелман. \ Фото: google.com.ua.

13. Она не поддерживала связь с родственниками

Кадр из фильма Странствия Салливана. \ Фото: medium.com.

14. От звезды до официантки

От звезды до официантки. \ Фото: twitter.com.

15. Неудачный брак

Непревзойдённая Вероника. \ Фото: livejournal.com.

16. Она вдохновляла многих

Кадр из фильма Секреты Лос-Анджелеса. \ Фото: film.ru.