4 развода, потеря ребёнка, шизофрения и другие перепетии судьбы звёзды 1940-х Вероники Лейк

Вероника Лейк была киношной сенсацией в 1940-х годах, но сегодня её имя едва ли можно назвать нарицательным. Её карьера стремительно шла вверх и также стремительно скатилась вниз. Она блистала на экранах телевизоров и, искрясь счастьем, лучезарно улыбалась зрителям, но при этом за пределами ролей она была глубоко несчастной женщиной. Четыре развода, потеря ребёнка, шизофрения и многое другое сыграли роковую роль в её жизни, напомнив о том, насколько мимолётной может быть всеобщее обожание, слава и успех.
1. Трагедия
Вероника Лейк. \ Фото: lisawallerrogers.com.
Она пережила трагедию в начале своей кинокарьеры. Во время съёмок фильма 1944 года «Час перед рассветом» беременная Вероника споткнулась о кабель. У неё началось кровотечение, и её срочно доставили в больницу. Ребёнок родился живым, но прожил всего неделю, после чего умер.
2. Прах в магазине
Сногсшибательная Вероника, Калифорния, примерно 1942 год. \ Фото: pinterest.com.
Вероника умерла в одиночестве. Её прах в конечном итоге хранился в похоронном бюро Вирджинии. Но на этот счёт ходит множество различных историй, одна из которых гласит о том, что писатель Дональд Бейн якобы отправил прах Вероники по почте в свою квартиру в Нью-Йорке. Затем он заявил, что передал прах Уильяму Русу, другу Лейк, который сказал, что развеет пепел в Майами. И то, что произошло дальше, известно лишь одному богу. В конце концов пепел оказался выставленным в антикварном магазине в Катскилле, штат Нью-Йорк.
3. Шизофрения
На этой фотографии из журнала Life кинозвезда Вероника Лейк демонстрирует то, насколько опасны распущенные волос для женщин, работающих на фабрике. \ Фото: rarehistoricalphotos.com.
Жизнь Вероники была не самой лёгкой. Одной из причин её сложностей на съёмочной площадке и бурной личной жизни послужило психическое расстройство. Ещё в детстве ей поставили диагноз шизофрения. В итоге, она боролась с болезнью на протяжении всей своей жизни и карьеры. У неё появились такие симптомы, как слуховые галлюцинации, паранойя, спутанность мышления и дисфункциональные межличностные отношения.
4. Скверный характер
Кадр из фильма Час перед рассветом. \ Фото: pinterest.dk.
О Веронике также ходило множество слухов и сплетен, что значительно мешало её карьере. Одной из причин было поведение на съёмочной площадке. У неё сложилась репутация человека, с которым трудно работать, из-за чего режиссёры не решались взять её на роль. За свои поступки она заслужила прозвище стерва. Джоэл Маккри, её партнёр по фильму «Странствия Салливана», отклонил предложение сыграть ещё в одной картине, заявив о том, что жизнь слишком коротка для двух фильмов с Вероникой Лейк.
5. Паранойя и алкоголизм
Ей казалось, что за ней следит ФБР. \ Фото: thefamouspeople.com.
С возрастом она становилась всё более параноидальной и, живя в Голливуде (штат Флорида), стала настоящей затворницей. Однажды Вероника сказала подруге, что ей кажется, будто бы ФБР прослушивает её телефон и следит за ней. В конце концов она вернулась в Нью-Йорк, но была быстро переведена в больницу Вермонта из-за острого гепатита, вызванного годами алкоголизма.
Врачи не ожидали, что она проживёт долго. Последние дни своей жизни она раздавала автографы медсёстрам и казалась довольно оптимистичной. В конце концов она скончалась из-за почечной недостаточности 7 июля 1973 года.
6. Её уникальная прическа была модой 40-х годов
Вероника Лейк в фильме Я женился на ведьме, 1942 год. \ Фото: vanityfair.com.
На протяжении своей звёздной карьеры она носила интересную и уникальную в своём роде причёску. Её длинные и густые волосы были зачесаны на правую сторону, прикрывая глаз. Этот образ прижился и был настолько популярен, что стал проблемой безопасности во время Второй мировой войны. Правительственные чиновники попросили Веронику изменить её внешний вид, так как они опасались, что ухудшение зрения может привести к несчастным случаям у рабочих сборочной линии.
На самом же деле, эта причёска была не более, чем просто случайностью. Во время репетиции одного из её первых фильмов волосы случайно упали ей на лицо. Веронике и режиссёрам понравился этот образ, поэтому он прижился и быстро стал модой по всей территории Соединённых Штатов.
7. На её похоронах практически не было людей
Вероника Лейк и Фредрик Марч. \ Фото: amazon.com.
На похоронах Вероники присутствовало очень мало людей. Ни один из её четырёх бывших мужей не пришёл на службу. Её второй муж, Андре де Тот, был настроен особенно враждебно. Сын Вероники, Майкл, попросил у де Тота денег на кремацию матери. Андре отказался и ответил уймой непристойностей. Майклу пришлось взять кредит, чтобы поехать в Вермонт и забрать тело матери, а после кремировать его. В итоге, прах Вероники оставался в похоронном бюро около двух лет, пока писатель Бейн не забрал прах, заплатив за него двести долларов.
8. Первая роль
Постер к фильму Мне нужны крылья. \ Фото: filmpro.ru.
Её взлёт начался с драматической киноленты «Мне нужны крылья». Её внешность и игра привлекли внимание режиссёра Престона Стёрджеса. Это привело к тому, что ей буквально на голову посыпались заманчивые предложения и десятки интересных ролей, сделав из неё самую настоящую восходящую звезду.
9. Внезапный успех
Кадр из фильма Оружие для найма. \ Фото: rudighedini.wordpress.com.
Внезапный успех - редкое явление в Голливуде, и Вероника была одной из немногих звездочек, добившихся успеха за короткий период. Фильм «Оружие для найма», был классическим фильмом-нуар об убийстве и шантаже, в котором Вероника изображала роковую женщину. Картина стала популярна среди зрителей и критиков, и люди были особенно очарованы красотой и уникальным стилем Вероники, мгновенно превратив её в одну из самых успешных актрис.
10. Талант или внешность?
Икона голливудского стиля. \ Фото: livejournal.com.
Вероника была далеко не самой лучшей актрисой в плане актёрских способностей, да и широкая публика не считала её одарённой в этом плане. Так что, успех к ней пришёл благодаря её яркой внешности и харизме, которыми она ловко и умело пользовалась.
11. Взлёт и падение
Женщина, от которой во время Второй Мировой шалели сотни тысяч американских солдат. \ Фото: pinterest.com.
Закат Вероники начался с фильма 1944 года «Час до рассвета». Она сыграла нацистскую шпионку в фильме, и её выступление было высоко оценено критиками и зрителями. Но тем не менее, Веронику критиковали за её несносный немецкий акцент и плохую работу в целом.
После успеха в фильме 1946 года «Синий георгин», предложения в основном стали сокращаться и в 1948 году Paramount окончательно расторгла контракт с Вероникой.
12. Трудное детствоhttp://vs-t.ru/4-razvoda-poterya-rebyonka-shizofreniya-i-drugie-perepetii-sudby-zvyozdy-1940-x-veroniki-lejk
Констанс Фрэнсис Мэри Окелман. \ Фото: google.com.ua.
У Вероники было нестабильное детство. Её отец работал на нефтебазе и редко бывал дома. В 1932 году он погиб в результате странного взрыва на работе. Девочке тогда было десять лет. Через год её мать снова вышла замуж за газетного иллюстратора. Два года спустя, в 1934 году, у матери Вероники обнаружили туберкулёз. Семья была вынуждена переехать из Манхэттена в Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк, чтобы её мать могла получить лечение.
13. Она не поддерживала связь с родственниками
Кадр из фильма Странствия Салливана. \ Фото: medium.com.
На момент смерти у Вероники было трое детей: Элейн, Майкл и Диана. Кроме того, у неё было трое внуков. К сожалению, Вероника умерла в одиночестве, так как не поддерживала связь с детьми и внуками.
14. От звезды до официантки
От звезды до официантки. \ Фото: twitter.com.
Будучи популярной звездой в 40-х и 50-х годах, Вероника в конце концов стала работать официанткой в начале 60-х. Она отрицала, что испытывала финансовые трудности, когда пресса узнала о её работе.
Женщина утверждала, что платит за квартиру почти двести долларов в месяц (на сегодняшний день это примерно около двух тысяч долларов) а это означало, что она определенно не разорена. Её статус официантки вызвал общественный интерес, что привело к небольшому возрождению славы непревзойдённой Вероники Лейк после того, как она дала серию интервью. Однако с того дня она боль никогда не сможет восстановить свой статус среди голливудской элиты.
15. Неудачный брак
Непревзойдённая Вероника. \ Фото: livejournal.com.
Она была замужем четыре раза. В начале Второй мировой войны она вышла замуж за художественного режиссёра Джона Детли. После развода с ним она вышла замуж за венгерского режиссёра Андре де Тота. Вероника и де Тот в конце концов объявили себя банкротами и развелись в 1952 году. Затем она вышла замуж за музыкального продюсера Джозефа Маккарти, но этот брак также закончился разводом в конце 50-х годов.
Её последним мужем был английский морской офицер Роберт Карлтон-Манро. Пара была в процессе развода, когда Лейк умерла.
16. Она вдохновляла многих
Кадр из фильма Секреты Лос-Анджелеса. \ Фото: film.ru.
История Вероники Лейк вдохновила сценаристов на создание фильма «Секреты Лос-Анджелеса», с Ким Бейсингер в главных ролях,http://vs-t.ru/4-razvoda-poterya-rebyonka-shizofreniya-i-drugie-perepetii-sudby-zvyozdy-1940-x-veroniki-lejk где она сыграла Линн Брэкен. Кинолента фокусируется на тёмной стороне «города звёзд», подходящей по атмосфере и жизни времён Вероники Лейк.
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