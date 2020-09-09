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Любопытные факты о лифтах

Лифты оказали большое влияние на современную архитектуру и дизайн. Благодаря инновациям этой системы перемещения мы можем быстро перемещаться по нескольким уровням независимо от веса. Путешествие вверх и вниз на лифте может быть частью вашей повседневной жизни, но вот 6 интересных фактов о лифтах, которые, как мы думаем, изменят ваш взгляд на эти машины.

Любопытные факты о лифтах

1. Когда современный лифт был впервые представлен в 1920-х годах, многие люди все еще нервничали, путешествуя вверх и вниз по этажам в этом новом устройстве. Таким образом, отели, офисные здания и производители лифтов решили играть успокаивающую музыку, чтобы пассажирам было легче.

Любопытные факты о лифтах

2. Поскольку во многих странах, это число считается крайне неудачным, многие здания решили убрать 13-й этаж из своих планов этажей. По оценкам компании Otis Elevators, примерно 85% зданий с их лифтами не имеют 13 кнопок.

Любопытные факты о лифтах

3. Кнопка закрытия в лифте фактически является кнопкой «плацебо», созданной, чтобы дать пассажирам иллюзию контроля в их поездке на лифте. С 1990-х годов производители лифтов убрали функцию закрытия на большинстве лифтов, так как они закрываются автоматически.

Любопытные факты о лифтах

4. К 2021 году бюджет на техническое обслуживание и модернизацию, который будет потрачен на лифты, составит 125 миллиардов долларов.

Любопытные факты о лифтах

5. Несмотря на опасения застрять или упасть в лифте, езда на лифте на самом деле безопаснее, чем езда на автомобиле.

В среднем 26 человек в год умирают в результате несчастного случая, связанного с лифтом (в основном техники, а не пассажиры), в то время как в результате несчастного случая, связанного с автомобилем, умирает 26 человек в час.

Любопытные факты о лифтах

6. О лифтах написано много песен и книг. Популярные песни включают Elevator от Flo Rida (2008), Elevator Eyes от The Temptations (2000) и известные книги включают продолжение к Чарли и шоколадной фабрике, Charlie and the Glass Elevator от Roald Dahl (1972).

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