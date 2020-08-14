За ржавой дверью нашли подземный город Вермахта

Черные копатели исследовали лес там, где во время Второй мировой располагалась немецкая ставка Волчье логово. Здесь, в глубокой чаще, один из поисковиков открыл дверь, которая может вести в целый подземный город Вермахта.



Поиски сталкеры проводили неподалеку от деревни Генсхаген, стоящей к югу от самого Берлина. Когда-то на местном заводе выпускались двигатели для военных самолетов: так называемый объект 221 был глубоко засекречен. В документах сохранилось упоминание о некоем бункере, который должны были выстроить для рабочих завода. Сохранилась и информация о том, что перед приходом Красной Армии немцы почему-то все пять входов в бункер засыпали направленными взрывами. Черным копателям повезло наткнуться на штольню, которая видимо была когда-то вентиляционным отверстием. Оно привело их вниз, но никакого бомбоубежища в привычном понимании там не оказалось. В разные стороны уходили коридоры, высота некоторых доходила до 2 метров. Коридоры укреплены бетонными блоками, но строительство выглядит не завершенным. Первые уровни убежища (размеры и в самом деле позволяют назвать его «городом», пусть и не большим) оказались заполнены только строительным мусором. Сталкеры нашли старый двигатель — возможно, продукцию расположенного когда-то здесь завода. Углубляться далеко под землю черные копатели не стали. Не известно, как глубоко на самом деле уводят штольни и что можно встретить внизу.



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