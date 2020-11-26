Как повысить влажность воздуха в доме зимой

Батареи, работающие на полную мощность, сильно пересуживают воздух в помещении, а это мешает многим жить. Сохнет кожа и волосы, возникают неприятные ощущения в носу и горле и даже морщин становится больше.

Страдаем не только мы, наши дети и домашние питомцы, но и недавно законченный ремонт, мебель и комнатные растения. К счастью, есть несколько простых способов решить проблему низкой влажности. Хотите узнать, какие именно?



Оптимальный уровень влажности воздуха составляет около 40-60 %



Перенесите сушку для белья в комнату

Расставьте на подоконниках ёмкости с водой

Кипятите воду

Используйте ванную

Комнатные растения

Проветривайте и делайте влажную уборку

Поставьте декоративный фонтанчик

Поставьте сушилку для белья недалеко от батареи. Выстиранное белье лучше развесить перед сном: вещи к утру уже высохнут, в комнате не будет так сухо, и вы лучше выспитесь.Есть дома красивые стеклянные миски или вазы? Расставьте их на подоконниках или недалеко от батарей и налейте воды.В емкости можно также добавить лепестки, мяту или кожуру цитрусовых. Только не забывайте вовремя подливать воду в сосуды, а также периодически промывать емкости.Во время отопительного сезона влажность падает до 15-20 %Замечали, что зимой всегда хочется приготовить что-нибудь вкусненькое? Это не только поднимает настроение в холодное и темное время года, но и повышает влажность воздуха.Почаще варите супы и компоты, ставьте чайник на плиту и мойте посуду. Ну а если хочется не только увлажнить дом, но и сделать так, чтобы он благоухал, вскипятите воду в большой кастрюле, добавьте в нее несколько капель эфирного масла или пряности: корицу, траву, цитрусовые и т. д. Кастрюлю с водой поставьте на стол или подоконник.Самый простой способ увлажнять воздух – это не закрывать дверь в ванную комнату после того, как вы приняли душу или ванну.Кстати, горячую воду в ванне можно тоже не сливать, а оставить на некоторое время, чтобы вода испарялась.Рекордсмены среди комнатных растений, которые не только увлажняют воздух, но и ионизируют и очищают его.фикус;драцена;гибискус;спармания (комнатная липа);А также Циперус. Его считают естественным увлажнителем воздуха, т.к. он выделяет от 500 мл — 2 л влаги ежедневно. Циперус очень любит воду и с удовольствием ее отдает, если не забывать регулярно поливать его и опрыскивать листья.Если в доме есть увлажнитель воздуха, а может быть и не один, не забывайте, что влажность выше 70% тоже не слишком полезна и приводит к образованию плесени.Регулярная влажная уборка позволит не только избавиться от пыли, но и увлажнить воздух. Обращайте особенное внимание на ковры и шторы. Почаще стирайте и вытряхивайте их, используйте бутылку с распылителем, чтобы увлажнять шторы. Распылите немного воды в помещении, и дышать станет комфортнее.Сейчас есть много неплохих вариантов, которые не испортят интерьер, но при этом будут работать не хуже увлажнителя.