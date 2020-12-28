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Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

Знаменитый итальянский фотограф Летиция Батталья с 1971 года запечатлевала на фото богатую и опасную жизнь сицилийской столицы Палермо во время знаменитой антимафиозной войны. Долгие годы она работала фотожурналистом в ныне недействующем издании L’Ora, но забросила все, когда газета закрылась.

Теперь, будучи в возрасте 81 года, Летиция готова поделиться ошеломляющим архивом в своей новой книге, содержащей более чем 300 страниц с фотографиями ее родного города.

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

«В 70-х шла ожесточенная война мафии против гражданского общества. Она была сопряжена с ужасным количеством жертв, крови, боли и слез. Сегодня мафиози более коварны и менее яростны. Они больше не убивают судей, политиков или полицейских. Но мафию по-прежнему интересует власть», — рассказывает Летиция в интервью.

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

«И теперь, когда они достигли этого, им больше не нужно убивать людей. Достаточно способствовать тому, чтобы в органы власти были избраны те кандидаты, которые позаботятся об их интересах».

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

«Я фотографировала со страстью. Я хотела запечатлеть все, что я чувствовала, действуя как своеобразный свидетель против мафии».

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

«Я постоянно сталкивалась с преступностью в Палермо на протяжении 19 лет, так что мой стиль как-то сам по себе стал довольно специфическим».



Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

«Конечно, мафия появилась в Сицилии, но теперь у нее свои интересы везде. С помощью развитой сети наркотрафика мафия влияет на то, что происходит в Северной Италии, да и в остальной Европе тоже».

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

«Это опаснее, чем прежде, потому что мафия смогла проникнуть в политические и финансовые круги, но действует при помощи все тех же варварских методов, что и наркоторговцы».

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

Журналистка наконец решилась опубликовать материалы о сицилийской мафии

«Я столько всего перенесла, мне даже пришлось бежать из Палермо несколько раз. Но я всегда возвращалась обратно. Я хотела напомнить всем, что здесь, под этим небом, все еще есть что-то прекрасное. Я всегда ищу красоту и стараюсь показать ее на своих фотографиях».

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