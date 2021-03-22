Как в Советском Союзе хозяйки варили сосиски без воды: необычные приспособления прошлого

Некоторые электроприборы, произведенные в СССР, еще можно увидеть на кухне / Фото: regionoperator.ru

Сосиски и сардельки производились только из натуральных продуктов / Фото: katz.ru

Приготовленные в сосисковарке, а не сваренные в воде, колбасные изделия были полезнее / Фото: twitter.com

Сосисковарки, несмотря на очевидную пользу, не прижились в быту советских людей / Фото: zdraste.123sfd.com

Сбивалка гидравлического типа не сохранилась до наших дней, но известно, как выглядели ручные варианты / Фото: zakustom.com

Ручные сбивалки можно встретить и на кухне современных хозяек / Фото: youla.ru