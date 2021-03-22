Как в Советском Союзе хозяйки варили сосиски без воды: необычные приспособления прошлого

Бытовая техника, приборы, всевозможные приспособления для повседневной жизни и утварь для кухни, что выпускались и использовались в Советском Союзе – это неисчерпаемая тема. Некоторые из изделий спокойно пережили времена и прекрасно продолжают служить сейчас, правда, в усовершенствованном, модифицированном формате. Некоторые остались в первоначальном виде и постепенно доживают свое время. А есть и такие, которые уже не используются и совсем позабыты.
Некоторые электроприборы, произведенные в СССР, еще можно увидеть на кухне / Фото: regionoperator.ru
Если блинницы, мороженицы, электрошашлычницы бытового назначения, произведенные в СССР, еще время от времени можно увидеть у некоторых хозяек, то электрососисковарка – уже раритет. У наших современников даже само слово вызывает удивление и неподдельный интерес. То, что советские сосиски по своему составу и вкусовым качествам отличались от современных, это еще не все. Промышленность СССР работала в разных направлениях. Одним из них был выпуск диетических колбасных изделий.
Сосиски и сардельки производились только из натуральных продуктов / Фото: katz.ru
Рецепты изготовления диетических продуктов разрабатывались профессионалами. Много времени было уделено приготовлению этих блюд – нужно было, чтобы на процесс готовки уходило минимум времени и усилий. В связи с этим диетические сосиски, колбаса и сардельки были очень популярны среди советских людей. Для того, чтобы перечисленные продукты в готовом виде сохранили максимальное количество вкусовых и полезных свойств, важно было уделить внимание технологии их приготовления.
Приготовленные в сосисковарке, а не сваренные в воде, колбасные изделия были полезнее / Фото: twitter.com
Бесконтактная электрическая сосисковарка для бытового применения давала возможность приготовить эти колбасные изделия намного быстрее, чем в кастрюле. Если разобраться, то такая скорость не нужна, в принципе. Но плюс был в том, что в приготовленных сардельках и сосисках сохранялся вкус, питательные свойства, аромат лучше, чем при варке в емкости с водой. Дело в том, что во время приготовления на этом устройстве полностью сохранялась в продукте влага.
Устройство имело корпус из пластика, по форме похожий на небольшого размера коробку, оснащенный шарнирной откидывающейся крышкой. Внутри были установлены металлические контактные пластины, а по бокам специальные шипы, парные, куда и насаживались сардельки или сосиски. Были и электрососисковарки с таймерами. Они отключались автоматически после того, как продукт достигнет своей стадии готовности.
Процесс приготовления колбасных изделий при помощи электрического прибора был очень прост. На шипы насаживался сам продукт, после чего закрывалась крышка и включалось питание. Была здесь и очень важная функция, так называемая, «защита от дураков». Пользователь мог включить сосисковарку только, если крышка закрыта. Сосиски, как уникальный проводник, пропускали сквозь себя ток, что приводило к равномерному их прогреванию, сохранению всей влаги, питательных веществ, витаминов. На приготовление шести сосисок уходило одна-две минуты, не больше.
Сосисковарки, несмотря на очевидную пользу, не прижились в быту советских людей / Фото: zdraste.123sfd.com
Особенно удобными, даже незаменимыми, приборы считались для заведений общественного питания. Дома же граждане Советского Союза использовали их намного реже. Эта бытовая техника производилась согласно ГОСТу 1956 г. По существующим тогда стандартам работала она от сети 127 В. Но в шестидесятых годах стали постепенно переходить к другому напряжению – 220 В. Соответственно, электрососисковарки бытового назначения остались за бортом времени и технического прогресса. Скорее всего, именно с этим фактором связано отсутствие устройств у бережливых хозяев, где-нибудь, в дальнем углу кладовки. И нам сегодня очень сложно представить, что же это были за приспособления.
Сбивалка гидравлического типа не сохранилась до наших дней, но известно, как выглядели ручные варианты / Фото: zakustom.com
Аналогичная ситуация наблюдается и относительно еще одно бытового прибора, который не сохранился до наших дней – сбивалке гидравлического типа марки СГ-1. Прибор был предназначен для домашнего применения. С его помощью готовили дома муссы, кремы, гоголь-моголь, безе, соусы и так далее.
Принцип сбивалки был очень прост – она функционировала путем подключения к крану водопровода. Хозяйка экономила массу собственных сил и времени. Не было необходимости крутить ручку руками до изнеможения, регулярно проверяя степень готовности консистенции яичных белков, крема или другой субстанции.
Ручные сбивалки можно встретить и на кухне современных хозяек / Фото: youla.ru
Сбивалка этой модели имела корпус из стекла, который располагался на основании из пластика. В этом основании была специальная пластмассовая турбина, которая заставляла работать два специальных ножа, сделанных из нержавеющей стали. Завершающим элементом конструкции выступал установленный в крышку мерный стаканчик на две столовых ложки и обычный резиновый шланг, который подводился к водопроводу. После помещения в корпус необходимых ингредиентов к устройству подключали этот шланг и открывали кран. Под воздействием воды турбина запускалась, а с ней и весь механизм.
Наверное, многим из нас хотелось бы взглянуть на эти уникальные и необычные для нашего времени устройства, а еще лучше, испытать их в действии.
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