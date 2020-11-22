Печатные машинки, принадлежавшие известным писателям





Лев Толстой и его Remington understroke.



Сегодня печатные машинки кажутся не менее архаичными, чем патефон. Но на протяжении более 100 лет они были рабочим инструментом многих писателей. Окончательно от таких девайсов отказались только в 2011 году. В нашем обзоре 7 моделей пишущих машинок, на которых печатали свои произведения всемирно известные писатели.