История похитительницы детей, садистки и убийцы

Глядя в лицо этой дамочке, вы вряд ли подумаете, что перед вами похитительница детей, садист и убийца. Но дело обстоит именно так. Это все о ней, о Джорджии Танн. Она украла около 5000 детей и заработала на их усыновлении (а по сути — продаже) миллионы долларов. Не менее тридцати миллионов, если быть точным.



Сколько детей ею было убито, вообще не поддается подсчету, так как проследить судьбу всех, а тем более доказать причастность Танн, не представляется возможным. Впрочем, было бы достаточно и одного, чтобы засадить ее на всю жизнь за решетку, а то и поджарить на электрическом стуле. Но судьба распорядилась иначе — преступница умерла от рака прежде, чем человек смог взять в свои руки правосудие. Особое звучание этой истории придает и тот факт, что некоторые из отобранных обманом у законных родителей детей были впоследствии усыновлены голливудскими звездами. Джоан Кроуфорд усыновила через «агентство» Танн двух девочек-близнецов Кэтти и Синтию. Семейная пара актеров, Дик Пауэлл и Джун Эллисон, усыновили при помощи Танн девочку по имени Памела. И даже губернатор штата Нью-Йорк воспользовался ее услугами и вместе с супругой Эдит в 1935 году усыновил ребенка. Более того, он даже подписал изменения в местный закон, упрощающие процедуру усыновления, что, несомненно, сыграло на руку преступнице.

Дом в Мемфисе, где умерла Джорджия Танн