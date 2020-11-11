Идеи для тех, у кого есть пакет с пакетами

Пакеты давно стали неотъемлемой частью нашей жизни, и особенно это касается быта. Пожалуй, практически в каждой семье есть тот самый «пакет с пакетами», в котором хранятся пакеты для мусорного ведра и не только.

Один минус — часто пакеты хранятся неаккуратно и только лишь этим создают беспорядок.

Посмотрите на 15 нужных идей, как можно аккуратно хранить пакеты дома:



Тканевые мешочки для хранения пакетов



Идея для любителей вязаных изделий



Сшейте классный органайзер из тонкой вешалки и ткани



Своеобразный скворечник для хранения пакетов



Классная идея из пластиковых контейнеров



Ещё проще — организовать хранение в пластиковой бутылке







Можно даже складывать пакеты на хранение в шкафу



В виде оригами пакет займет еще меньше места



Простая металлическая настенная корзина



В пустые коробки из-под салфеток можно складывать пакеты



Оригинальные сумки для хранения





Идея для рулона одноразовых пакетов



Хранение в жестяных банках смотрится очень мило



Еще одна хорошая идея с пустой коробкой

