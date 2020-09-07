Сравнения между первым и последним эпизодами популярных сериалов

Когда вы долго смотрите сериал, иногда трудно заметить изменения, которые проходят главные герои, потому что вы смотрели их на экране телевизора в течение многих лет. Без сомнения, шокирует сравнение их фотографий до и после, но это позволяет нам увидеть, как разные актеры выглядят — например, актерский состав Друзей , которые претерпели драматические физические изменения в течение 10 лет. Мы хотим поделиться некоторыми фотографиями первого и последнего эпизодов некоторых из самых известных, самых продолжительных сериалов всех времен.











1. Теория большого взрыва. Сериал был выпущен 24 сентября 2007 года и закончился 16 мая 2019 г. Он длился в общей сложности 12 сезонов. Решение отменить сериал было принято после того, как Джим Парсонс (Шелдон Купер) объявил, что больше не хочет работать над проектом. Продолжать без него не имело бы особого смысла.



http://vs-t.ru/sravneniya-mezhdu-pervym-i-poslednim-epizodami-populyarnyx-serialov



2. Друзья. «Друзья», одна из самых любимых комедий всех времен, вышла в эфир 22 сентября 1994 года и закончилась 6 мая 2004 года, после десятого сезона. Джо, Фиби, Моника, Чендлер, Росс и Рэйчел нашли место в сердцах тысяч зрителей.







3. Шоу 70-х. Премьера телевизионной комедии состоялась 23 августа 1998 года и транслировалась до 18 мая 2006 года, в общей сложности 8 сезонов.

Он запомнился тем, что познакомил нас с актерами, которые впоследствии станут великими голливудскими звездами , такими как Эштон Катчер и Мила Кунис.4. Сплетница. Блэр, Чак, Дэн и Серена отметили подростковые годы для многих зрителей Сплетницей. Сериал длится 6 сезонов, начиная с 2007 года и заканчивается в декабре 2012 года, он получила несколько номинаций на различные премии и выиграл 2018 Teen Choice Award.5. Два с половиной человека. «Два с половиной человека» шли в течение 12 сезонов после выхода в эфир в сентябре 2003 года. Самый большой спор в сериале возник, когда съемочная группа заменила Чарли Шина — который «умер» на экране — Эштоном Катчером. Самая выдающаяся трансформация всех актеров в сериале — это Энгус Т. Джонс. Когда сериал начался, ему было всего 9 лет, и, хотя позднее он решил бросить сериал, он специально появился в последнем эпизоде.6. Эта культовая полицейская драма закончилась после 12 сезонов. Премьера состоялась в 2005 году, а закончился сериал в 2017 году.7. Сверхъестественное. Пятнадцатый и последний сезон еще находится в разработке. Первоначально продюсеры думали, что сериал продлится 5 сезонов, но после его огромного успеха после премьеры в сентябре 2005 года они решили продлить его. К сожалению , уже было объявлено, что это, безусловно, будет последний сезон.8. Как я встретил вашу маму. Некоторые люди сравнивают эту комедию с друзьями, хотя это будет современная версия. Вместо того, чтобы пить кофе, друзья проводят свое свободное время в баре. Производство началось в 2005 году и закончилось в 2014 году после 9 сезонов.9. Девочки Гилмор. Сериал стартовал 5 октября 2000 года и продолжался в общей сложности 7 сезонов, в которых зрители наблюдали Алексис Бледел растет. Самое смешное , что через 9 лет, Netflix решил выпустить продолжение. В него вошли четыре эпизода с названиями каждого сезона, каждый продолжительностью полтора часа.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями: