Как узнать подноготную, какая правда подлинная, и почему вид затрапезный: История появления известных фразеологизмов

А вы всё в бирюльки играете?! «Узнать бы у этого человека затрапезного вида всю подноготную, да не толочь воду в ступе!» - фраза, понятная каждому. А ведь все эти выражения имеют свою, порой очень неприятную историю происхождения. Хотя в быту и в жизни они используются непринужденно, без негативного смысла. О самых известных таких выражениях - в нашем материале.

Узнать подноготную и зарубить на носу – когда надо бояться, а когда можно расслабиться

Сегодня подноготной называют важную, сокровенную информацию. Происхождение этого выражения весьма сурово: раньше, чтобы заставить человека рассказать всю правду, палачи загоняли ему под ногти гвозди или иглы. Так добывалась «подноготная правда». Это был один из самых страшных видов пыток. К счастью, сегодня, произнося это выражение, мы не имеем в виду мучительные и калечащие тело методы.

Подноготная правда – сегодня не все знают о страшном происхождении этого словосочетания./Фото: en.minghui.org

Такое же жестокое происхождение имеет и оборот «подлинная правда». В древности плеть, батог, которыми наказывали провинившегося, назывались «линники». Не выдержав истязаний, человек отвечал на задаваемые вопросы. Информация, которую получали с применением плетей-линников, называлась подлинной.

А вот ещё одно известное выражение «зарубить на носу». Кажется, что оно тоже связано с каким-то суровым истязанием, которая использовалось с какой-то целью. Применяют это словосочетание, когда хотят, чтобы человек запомнил что-то крепко-накрепко. Так причём тут нос? Хорошо, что речь здесь идет не о той части тела, которая находится на наших лицах. В древности носом называли деревянную дощечку для зарубок, на которой крестьяне, не умеющие писать, делали отметины или рисунки при помощи ножа. Это была своеобразная древняя записная книжка.

Гол, как сокол – а причем тут пернатые?

«Что с него взять, он гол как сокол». Так говорят о человеке, который не нажил богатства и существует в бедности. Причем же здесь птица, да еще голая?

Есть несколько вариантов происхождения этого выражения. Первый: оно должно звучать иначе, а именно «гол как сукол». В древности крестьяне делали забор из кольев, которым защищали свои посевы. Колья были гладкими, очищенными от ветвей, голыми. Чтобы забор не заваливался, его поддерживали более мощными кольями. Осенью частоколы разбирали, и на виду оставались голые суколы, которые торчали сиротливо, олицетворяя одиночество и бедность.

Гол, как сукол./Фото: static6.depositphotos.com

Вторая версия: это всё-таки сокол, но не гордая птица, а древнее орудие для разрушения ворот и стен. Это толстое и очень тяжелое бревно, которое обивалось железом или мощный чугунный брус. Приспособление подвешивали на цепях, общими усилиями раскачивали и таранили крепостную стену неприятеля. Поверхность такого-тотарана была голой (гладкой).

Не играйте в бирюльки, хотя это очень дешево

«Хватит в бирюльки играть, займитесь наконец-то работой!» - так восклицает рассерженный начальник, заметив, что подчиненные отвлеклись от производственного процесса, и занимаются какой-то ерундой. А что имеется в виду под словом бирюльки?

Бирюльки делали сначала из соломинок, а потом стали вырезать фигурки из дерева./Фото: gubernator74.ru

Это не просто смешное словечко: в древности так называли простую, но затягивающую игру. Нарезанные соломинки насыпались кучкой, а потом играющие брали в руки специальные крючки и старались вытянуть как можно больше соломинок. Но так, чтобы остальные не рассыпались и не подвинулись. Чаще всего в игру играли от скуки, когда действительно нечем было заняться. Поэтому выражение напрямую отражает малоэффективное и не слишком осмысленное действие.

Что такое канитель, и почему не стоит ее тянуть?

Когда предстоит какая-то монотонная, нудная работа, говорят, что придется «тянуть канитель». Сегодня мало кто задумывается над тем, что же имеется в виду на самом деле. Это выражение стало настолько привычным, что применяется бессознательно. А на самом деле канителью в древности называлась тонкая металлическая нить, иногда из серебра или золота, которой расшивались ковры или одежда.

Торжковская канитель./Фото: vnitkah.ru

Чтобы изготовить такую проволоку, сделать ровной и тоненькой, металл нагревали и клещами вытягивали, повторялась эта манипуляция несколько раз. Это и называлась вытягивать канитель. Процесс требовал внимательности, терпения, занимал много времени и стал олицетворением долгой и кропотливой работы.

Затрапезный вид – это про трапезу или же нет?

Когда говорят «вид у него затрапезный», представляется человек, одетый в немодные и очень скромные вещи, имидж которого никак нельзя назвать стильным или особенным. Откуда пришло это выражение? Всё началось во времена Петра Великого, когда купец, носивший фамилию Затрапезников, владел полотняной мануфактурой в Ярославле. Ткани, которые делали там, были самыми разными.

Затрапезников выпускал ткани и одежду всех ценовых сегментов. /Фото: img.yandex.ru

Для богатых заказчиков выпускали прекрасный шёлк, плели качественные шерстяные ткани. Но было еще одно направление - выпуск особой, очень дешёвой ткани, из которой изготавливали рабочие халаты, платки, брюки, чехлы для тюфяков. Эту ткань, не слишком приятную на ощупь, шершавую, назвали затрапеза. К сожалению, среди бедных слоев населения и халат из затрапезы считался долгожданным приобретением. Затрапезный вид означал принадлежность к небогатым социальным кругам.

Как спастись от неведомых сил и стоит ли для этого толочь воду в ступе

В старину считали, что вода может запоминать информацию. Знахари шептали на водичку, придавая ей (по их словам, конечно) целительные свойства. Иногда говорили, что человек заболел от того, что выпил воду, над которой кто-то пожелал ему зла. Для того чтобы очистить воду от негатива, и придумали такой способ - толочь воду в ступе.

Старинная ступа, в которой надо было толочь воду./Фото: kodudelka.ru

Из дерева делали посудину, наливали в нее воду и толкли до тех пор, пока она якобы не очищалась от ненужной энергии. Ступа была не просто утварью. Ей приписывались целительские свойства: кроме воды в ней толкли болезни, а лихорадка должна была исчезнуть под ступой. Но поскольку воду в ступе толкли, толкли, а толку-то обычно от этого не бывало, то и значение это выражение олицетворяет бесполезное, никому не нужное занятие. Разве что новобрачная, в ожидании свадебного поезда жениха, должна было усердно толочь воду. Это было нужно для того, чтобы молодая показала свою терпеливость и незлобивость. Присутствующие смеялись и подтрунивали, невеста толкла воду - но лучше так, чем болеть и раздражаться.